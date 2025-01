Ufficiale, Siegrist nuovo portiere del Genoa: chi è e chi sarà titolare tra lui e Leali

Il Genoa ha annunciato il portiere che sostituisce in rosa Gollini: arriva Siegrist dal Rapid Bucarest, come cambiano le gerarchie.

Dopo la partenza di Pierluigi Gollini, che si è trasferito alla Roma, era atteso il sostituto del portiere italiano, che è stato annunciato dal Genoa in mattinata.

A coprire il vuoto lasciato dall'ex Atalanta ci sarà Benjamin Siegrist che stava giocando in Romania, nel Rapid Bucarest. Un innesto necessario per i rossoblù per affiancare Leali tra i pali.

Ecco chi è il nuovo portiere del Genoa, che a 32 anni, dopo tante avventure in giro per l'Europa, aggiungerà anche la tappa in Serie A. Giocherà titolare o sarà il secondo? Cosa succede in porta per il Genoa.