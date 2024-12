Ufficiale, Sergio Conceição è il nuovo allenatore del Milan: contratto, fino a quando ha firmato e quanto guadagna

Il portoghese sostituisce il connazionale Paulo Fonseca, esonerato dopo Milan-Roma. Esordirà venerdì in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Il ribaltone è completo: qualche ora dopo l'ufficialità dell'esonero di Paulo Fonseca, il Milan ha emesso il secondo comunicato di giornata. Ovvero quello in cui è presente la conferma della nomina di Sergio Conceição come nuovo allenatore rossonero.

Il cinquantenne allenatore lusitano torna così in Italia un ventennio esatto dopo la lunga esperienza da calciatore nel nostro paese, in cui ha indossato tre maglie: quella della Lazio (in due avventure separate), del Parma e dell'Inter.

Toccherà a lui guidare il Milan nella seconda parte di una stagione nata e proseguita sotto una cattiva stella: la squadra che fino a domenica era guidata da Fonseca ha ottime possibilità di qualificarsi alla prossima fase della Champions League, ma è lontanissima dalla vetta del campionato.