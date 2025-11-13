Pubblicità
Roberto ManciniGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd: nel suo staff anche Cesar e Maccarone

L'ex commissario tecnico della Nazionale campione d'Europa nel 2021 non torna in Serie A: allenerà nel campionato del Qatar.

Dopo l'Arabia Saudita, il Qatar: è lì che ha deciso di proseguire la propria carriera di allenatore Roberto Mancini, nonostante le voci che nelle scorse settimane lo avrebbero voluto di ritorno nel calcio europeo, se non in Serie A.

Confermate tutte le indicazioni arrivate negli ultimi giorni: Mancini è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Sadd, ovvero il club più titolato del Qatar.

L'annuncio è arrivato all'ora di pranzo, con tanto di presentazione social di Mancini che stringe tra le mani la sua nuova maglia.

  • L'ANNUNCIO DELL'AL SADD

    Questo è l'annuncio social pubblicato dall'Al Sadd sui propri profili:

  • L'ACCORDO E LA CLAUSOLA

    L'accordo tra Mancini e l'Al Sadd era già stato raggiunto qualche giorno fa. E dunque non mancava che l'ufficialità per renderlo formale. Ufficialità che, appunto, è arrivata oggi.

    Secondo Fabrizio Romano, nel contratto firmato dall'ex commissario tecnico dell'Italia è presente una clausola che gli permetterà di liberarsi già la prossima estate, nel 2026.

  • CESAR E MACCARONE NELLO STAFF

    Come rivela Sky, nello staff di Mancini all'Al Sadd ci saranno due volti particolarmente noti del calcio italiano e della Serie A: il brasiliano Cesar, ex esterno tra le altre della Lazio, e Massimo Maccarone.

    Cesar, in particolare, è una vecchia conoscenza di Mancini che lo ha allenato in due squadre diversi anni fa: prima la Lazio, poi l'Inter.

  • DI NUOVO IN UN CLUB DOPO 7 ANNI

    Mancini torna così ad allenare una squadra di club dopo la bellezza di 7 anni: l'ultima esperienza prima di oggi risaliva allo Zenit San Pietroburgo, in Russia, avventura interrotta nel 2018.

    Da quel momento il Mancio si è seduto solamente sulle panchine di due nazionali: prima l'Italia, portata al trionfo di Wembley nel 2021, e poi l'Arabia Saudita.

