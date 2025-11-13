Ufficiale, Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd: nel suo staff anche Cesar e Maccarone

Dopo l'Arabia Saudita, il Qatar: è lì che ha deciso di proseguire la propria carriera di allenatore Roberto Mancini, nonostante le voci che nelle scorse settimane lo avrebbero voluto di ritorno nel calcio europeo, se non in Serie A.
Confermate tutte le indicazioni arrivate negli ultimi giorni: Mancini è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Sadd, ovvero il club più titolato del Qatar.
L'annuncio è arrivato all'ora di pranzo, con tanto di presentazione social di Mancini che stringe tra le mani la sua nuova maglia.