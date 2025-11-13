Ufficiale, Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd: nel suo staff anche Cesar e Maccarone

L'accordo tra Mancini e l'Al Sadd era già stato raggiunto qualche giorno fa. E dunque non mancava che l'ufficialità per renderlo formale. Ufficialità che, appunto, è arrivata oggi.

Secondo Fabrizio Romano, nel contratto firmato dall'ex commissario tecnico dell'Italia è presente una clausola che gli permetterà di liberarsi già la prossima estate, nel 2026.