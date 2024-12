Ufficiale la risoluzione tra il ds Modesto e il Monza: può raggiungere Lina Souloukou al Nottingham Forest

Il dirigente francese, dopo l'addio al Monza, potrebbe ripartire dal secondo posto della Premier League: interesse del Nottingham Forest.

Continua la rivoluzione in casa Monza: dopo l'esonero di Alessandro Nesta, sostituito la scorsa settimana da Salvatore Bocchetti, il club lombardo ha ufficializzato la risoluzione del contratto del direttore sportivo François Modesto, dopo due stagioni e mezzo.

Per il dirigente francese si prospetta un futuro importante, visto l'interessamento da parte Evangelos Marinakis, imprenditore greco proprietario di diverse squadre in Europa.

Tra queste c'è il Nottingham Forest, squadra attualmente posizionata in seconda posizione in Premier League: in questo caso, vorrebbe dire collaborare con Lina Souloukou, ex dirigente della Roma.