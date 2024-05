La Juventus ha annunciato ufficialmente la promozione in panchina di Paolo Montero: l'uruguaiano guiderà i bianconeri nelle ultime due giornate.

Il ribaltone in panchina è completo: il giorno dopo aver annunciato l'esonero di Massimiliano Allegri, la Juventus ufficializza anche il nome del suo sostituto. Ovvero Paolo Montero, come si era già capito da venerdì.

L'ex centrale difensivo, 53 anni, siederà dunque sulla panchina bianconera in occasione delle ultime due partite di campionato: quella di lunedì in casa del Bologna e poi quella che chiuderà la stagione, in programma nel weekend del 25 e 26 maggio contro il Monza all'Allianz Stadium.

Montero compie così un balzo notevole, andando a guidare la squadra dove si è costruito un indimenticabile pezzo di carriera da calciatore, prima di tornare a Torino nelle vesti di allenatore della formazione Primavera.