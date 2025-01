Ufficiale, Pablo Marì è un nuovo difensore della Fiorentina

Il difensore spagnolo si trasferisce in maglia viola a titolo definitivo. Era in scadenza con il Monza.

Adesso è ufficiale, Pablo Marì è un nuovo calciatore della Fiorentina. In giornata è arrivata la conferma della società viola, che annunciato il colpo sui suoi social e sul suo sito ufficiale.

Colpo in difesa dunque per la squadra di Palladino, che è tornato alla vittoria all'Olimpico contro la Lazio dopo oltre un mese senza successi in campionato.

Da vedere ora se lo spagnolo giocherà fin dal prossimo impegno con la Viola oppure bisognerà aspettare qualche settimana per vederlo in azione.