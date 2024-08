Ufficiale, Emerson Royal è del Milan: la formula e le cifre del trasferimento dal Tottenham

I rossoneri accolgono un nuovo terzino destro: dopo Morata e Pavlovic, è il terzo acquisto della campagna di rafforzamento estiva.

Il Milan accoglie finalmente Emerson Royal: è ufficiale il trasferimento dal Tottenham del terzino brasiliano, che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero.

L'accordo tra i due club era stato trovato nelle scorse ore. Arrivato in Italia nella serata di domenica, Emerson ha effettuato le visite mediche con il Milan, che successivamente ha annunciato il suo acquisto con un comunicato ufficiale.

Emerson Royal rappresenta la terza operazione in entrata del Milan in questa finestra estiva di mercato: prima di lui il club aveva messo sotto contratto Morata per l'attacco e Pavlovic per la zona centrale della difesa.