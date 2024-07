Udinese-Wolfsberger dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset, TV 12? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Terza uscita per l’Udinese, che in Austria affronta il Wolfsberger: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Terza uscita stagionale per la nuova Udinese di Kosta Runjaic. La compagine friulana, dopo i primi due test match con gli sloveni del Bilje (5-0) ed i croati dell’Istra 1961 (4-1), tornano in campo per affrontare il Wolfsberger, compagine che milita nel massimo campionato austriaco.

Per i bianconeri si tratta della prima di una serie di cinque gare che da qui al prossimo 3 agosto la vedrà opposta anche a Colonia, Knyaspor, Aris Limassol ed Al Hilal.

Tanti impegni ravvicinati per prendere confidenza con il nuovo 3-4-2-1 e per avvicinarsi nel migliore dei modi al primo impegno ufficiale in Coppa Italia in programma il prossimo 9 agosto (contro Juve Stabia o Avellino).

All’amichevole non prenderanno parte i vari Bijol, Lovric e Samardzic che sono reduci dagli impegni con le Nazionali, ma sarà comunque l’occasione per vedere a che punto è il lavoro di Runjaic e quali sono le condizioni dei giocatori che stanno prendendo parte al ritiro di Bad Kleinkircheim.

In questa pagina tutto su Udinese-Wolfsberger: dalle formazioni dell'amichevole e dove vederla in diretta tv e streaming.