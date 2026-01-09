Pubblicità
Francesco Schirru

Udinese-Pisa probabili formazioni, Zaniolo ha recuperato? Chi gioca e le ultime su Ekkelenkamp, Nzola e Moreo

Chiuso il girone d'andata nella parte sinistra della classifica, l'Udinese prova ad ottenere punti utili in ottica europea. Dall'altra parte il fanalino di coda Pisa, deciso a rilanciarsi per uscire dalla zona infuocata.

Comincia la seconda parte di stagione in Serie A. Salutato il girone d'andata, Udinese e Pisa scendono in campo in territorio friulano per la prima partita del ritorno. Decimi in classifica e dunque nella parte sinistra della classifica, i ragazzi di Runjaic ospitano la neopromossa, attualmente fanalino di coda ma con pochi punti di distanza dal quartultimo posto: in palio punti europei e salvezza.

L'ultimo match di campionato ha visto l'Udinese vittoriosa, ma con un mini infortunio di Zaniolo maturato nello stesso: l'attaccante italiano che sta vivendo la miglior annata della carriera sembra aver recuperato e partirà titolare contro il Pisa, che al contrario dovrebbe lasciare in panchina Nzola dopo il rigore fallito contro il Como.

Visto il turno infrasettimanale dell'Epifania, entrambi gli allenatori effettuano qualche cambio sull'altare del turnover. Ma per il resto, spazio alla maggior parte degli imprescindibili, da Davis a Calabresi.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bayo, Buksa, Zemura

    Ballottaggi: Atta 55%-Miller 45%, Kamara 55%-Bertola 45%, Zaniolo 55%-Ekkelenkamp 45%

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Tramoni. All. Gilardino.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Akinsanmiro, Albiol, Cuadrado, Lusuardi, Stengs, Vural

    Ballottaggi: Leris 55%-Marin 45%, Moreo 55%-Meister 45%

  • DOVE VEDERE UDINESE-PISA

    La partita tra Udinese e Pisa, di scena sabato 10 gennaio alle ore 15:00, si può vedere in diretta esclusiva su DAZN, sia in tv che in streaming via app e sito ufficiale.

    Oltre alla trasmissione su DAZN, chi ha attivato l'opzione zona Dazn può seguire la sfida Udinese-Pisa di sabato sul canale numero 215 di Sky, ovvero DAZN 2.

    Nel medesimo orario si gioca anche Como-Bologna, disponibile su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky).

  • L'ULTIMA PARTITA TRA UDINESE E PISA

    Udinese e Pisa si affrontano in casa bianconera dopo l'1-0 ottenuto in terra toscana dalla squadra di Runjaic (goal di Bravo).

    Prima del ritorno in Serie A del Pisa, le ultime sfide tra Udinese e Pisa sono datate anni '90, quando i nerazzurri militavano nella massima serie. Per questo l'ultimo Udinese-Pisa in terra friulana risale all'8 dicembre 1991: all'epoca ci fu la vittoria esterna dei toscani, con un 1-0 firmato Marco Ferrante.

    Negli ultimi cinque incontri sono arrivate due vittorie bianconere e tre nerazzurre, per cui l'ultimo pareggio è datato 1986: finì 0-0.

