Udinese-Pisa probabili formazioni, Zaniolo ha recuperato? Chi gioca e le ultime su Ekkelenkamp, Nzola e Moreo

Comincia la seconda parte di stagione in Serie A. Salutato il girone d'andata, Udinese e Pisa scendono in campo in territorio friulano per la prima partita del ritorno. Decimi in classifica e dunque nella parte sinistra della classifica, i ragazzi di Runjaic ospitano la neopromossa, attualmente fanalino di coda ma con pochi punti di distanza dal quartultimo posto: in palio punti europei e salvezza.

L'ultimo match di campionato ha visto l'Udinese vittoriosa, ma con un mini infortunio di Zaniolo maturato nello stesso: l'attaccante italiano che sta vivendo la miglior annata della carriera sembra aver recuperato e partirà titolare contro il Pisa, che al contrario dovrebbe lasciare in panchina Nzola dopo il rigore fallito contro il Como.

Visto il turno infrasettimanale dell'Epifania, entrambi gli allenatori effettuano qualche cambio sull'altare del turnover. Ma per il resto, spazio alla maggior parte degli imprescindibili, da Davis a Calabresi.