Udinese-Parma 1-0, pagelle e tabellino: Thauvin glaciale, errore decisivo di Balogh

La formazione friulana vince ancora e sale in classifica, avvicinando sempre di più la zona Europa: decisiva la rete su rigore di Thauvin.

L'Udinese conquista la sua 12esima vittoria in questo campionato, volando in classifica e portandosi - almeno temporaneamente - ad un solo punto dalla Roma e a due dal Milan.

Il successo contro il Parma, però, è solo una delle ottime notizie per Kosta Runjaić, che nel corso del match ha potuto assistere anche alla 'pace fatta' tra Thauvin e Lucca.

I padroni di casa prendono fin da subito in mano le redini del match, con Suzuki costretto fin da subito ad una parata decisiva sulla conclusione di Atta. La gara prende una svolta al 35', con una conclusione da fuori di Thauvin, respinta con il braccio in area da Balogh. Inizialmente Maresca non fischia, poi - dopo una revisione al VAR - ha concesso il rigore ai friulani. Lucca ha preso la palla per consegnarla a Thauvin, con quest'ultimo che dal dischetto ha fatto centro.

Ad inizio ripresa i riflettori vanno sul 39enne Padelli, autore di una grande parata su Man, con la palla respinta in calcio d'angolo. La formazione di casa torna a farsi viva, ma sbaglia diverse occasioni da goal, non riuscendo mai a chiudere il match e vincendo, alla fine, la terza gara di fila mantenendo la porta inviolata.