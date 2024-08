Udinese-Lazio 2-1, pagelle e tabellino: Thauvin è una furia, Baroni cade a Udine

L'Udinese batte la Lazio con un goal per tempo, grande prova di Thauvin. Espulso Kamara nella ripresa.

L'Udinese ottiene i primi tre punti della Serie A 2024/2025, la Lazio viene scavalcata in classifica dopo una grande prova di Thauvin, autore di un goal e un assist: riscatto completo dopo il rigore sbagliato nella prima giornata. A Udine finisce 2-1.

Runjaic propone Thauvin alle spalle di Brenner e Lucca, con Lovric e Kristensen in panchina. Dall'altra parte niente Dia, in panchina per lasciare il posto a Castellanos. Noslin e Zaccagni esterni, Pellegrini out dopo le ferite - comunque lievi - riportate in seguito ad un incidente d'auto.

Pronti via, subito polemiche. Al settimo minuto Lucca trova il goal su assist di Thauvin, ma Romagnoli si ferma praticamente fermato dopo aver visto la bandierina del guardalinee Garzelli alzata: Doveri lascia correre, l'attaccante dell'Udinese colpisce di testa per l'1-0, convalidato.

Il goal subito non abbatte la squadra di Baroni, che trova diverse occasioni per il pari, senza però mai essere cinica e pronta nell'ultimo passaggio. La più grande occasione è sui piedi di Castellanos, ma Ehizibue salva sulla linea.

Ancora pronti via e l'Udinese tova il raddoppio: Thauvin recupera palla a centrocampo, scarta prima Guendouzi e poi la difesa biancoceleste battendo Provedel per la seconda volta. Da qui la squadra ospite riesce solamente ad impensierire marginalmente la difesa di casa, anche dopo l'espulsione di Kamara per doppio giallo. Al 95' il goal di Isaksen: troppo tardi.