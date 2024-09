Udinese-Inter 2-3, pagelle e tabellino: doppietta di Lautaro Martinez, i nerazzurri tornano alla vittoria

Udinese vs Inter

L’Inter torna al successo in campionato imponendosi per 3-2 sul campo dell’Udinese: decisive le reti di Frattesi e Lautaro Martinez.

Un successo per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta patita nel derby contro il Milan, per porre fine ad un’astinenza da successi che si protraeva da fine agosto e soprattutto per riprendere a scalare la classifica.

L’Inter torna a fare bottino pieno in campionato e lo fa imponendosi per 3-2 sul campo dell’Udinese. Una partita, quella che si è giocata al Friuli, che ha visto i campioni d’Italia mettere fin da subito il discorso sui giusti binari, grazie ad una rete siglata da Frattesi dopo una manciata di secondi dal calcio d'inizio e alla prima vera occasione utile.

Avanti di un goal, i nerazzurri diventano padroni del campo, alzano il loro baricentro e gestiscono i ritmi di gioco senza tuttavia riuscire a trovare il raddoppio. L’Udinese resta così in partita e, dopo aver allentato la morsa degli avversari, prima trova il modo per mettere in difficoltà la retroguardia dei meneghini, poi marca anche il pareggio con un bel colpo di testa di Kabasele.

E’ la rete che potrebbe cambiare l’inerzia della sfida, ma nel momento più complicato l’Inter ritrova il suo uomo più importante: Lautaro Martinez.

Il bomber argentino prima riporta avanti i nerazzurri in pieno recupero di prima frazione con la sua prima marcatura stagionale, poi ad inizio ripresa cala anche il tris consentendo alla sua squadra di prendere il largo.

I campioni d’Italia, forti del doppio vantaggio, provano a gestire la situazione con relativa tranquillità, ma i piani cambiano all’83’ quando Lucca segna il bel goal che vale il 2-3.

L’Inter torna comunque alla vittoria in campionato e ritrova il bomber che tanto le era mancato in questa primissima fase di stagione, l’Udinese invece incappa nella seconda sconfitta consecutiva incassando nuovamente tre reti.