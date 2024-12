Udinese-Genoa in salita per i friulani: Touré espulso dopo soli quattro minuti

Inizia malissimo il match con il Genoa per l'Udinese: fallo su Zanoli, Touré espulso al 4' dopo la revisione al VAR.

Udinese-Genoa subito in salita per gli uomini di Runjaic, costretti a giocare in inferiorità numerica per l'espulsione comminata a Touré nelle primissime battute di gioco.

Una decisione che l'arbitro Aureliano ha preso dopo essere stato richiamato dal VAR alla revisione delle immagini: interruzione di una chiara occasione da rete e cartellino rosso inevitabile.

Una pessima notizia per l'Udinese, che proprio in occasione di questa partita aveva abbandonato la difesa a tre per schierarsi a quattro.