Udinese-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla oggi in tv e streaming

Udinese vs Cagliari

La nona giornata di Serie A si apre con la partita del Cagliari in casa dell'Udinese, alle 18:30: chi giocherà la sfida di Udine nella serata di oggi.

Dopo le coppe europee è di nuovo tempo di Serie A. Oggi, venerdì 25 ottobre, il nono turno di campionato si apre con la sfida tra Cagliari e Udinese al Bluenergy Stadium di Udine: calcio d'inizio stasera alle 18:30.

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria fondamentale nell'ultimo turno di Serie A contro il Torino, mentre l'Udinese ha rimediato la terza sconfitta negli ultimi quattro incontri di campionato perdendo 1-0 contro il Milan.

Attualmente il Cagliari è a nove punti, con la possibilità di avvicinare l'Udinese in classifica in caso di vittoria. Per i friulani, invece, il desiderio di ricominciare il proprio cammino nei primi posti e puntare ai sedici punti della Juventus.