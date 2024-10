Twente-Lazio dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

FC Twente vs Lazio

Twente-Lazio per la terza giornata del girone unico di Europa League: formazioni, diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Lazio, nella terza giornata del girone unico della nuova Europa League, affronta gli olandesi del Twente.

La sconfitta di misura rimediata in casa della Juve ha interrotto il filotto positivo dei biancocelesti, che ora si rituffano nell'atmosfera continentale forti del primo posto in classifica a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti contro Dinamo Kiev e Nizza (0-3 e 4-1). La squadra di Oostens, invece, ha inanellato 2 pareggi contro Manchester United e Fenerbahce (entrambi per 1-1).

Tutto su Twente-Lazio: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.