Tuttosport - Thiago Motta al Milan? È in lizza con Allegri, Sarri si allontana

Il primo compito di Tare da nuovo direttore sportivo del Milan sarà quello di scegliere l’erede di Sérgio Conceição: in lista c’è anche Thiago Motta.

Una firma per dare ufficialmente il via alla sua avventura al Milan, poi per Igli Tare ci sarà davvero tanto da lavorare.

A inizio della prossima settimana il dirigente albanese diventerà – salvo colpi di scena – il nuovo direttore sportivo rossonero e il suo primo compito sarà quello di individuare l’allenatore a cui affidare l’inizio del nuovo corso.

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa il punto sui profili per la panchina del Milan nella prossima stagione, visto ormai l’addio scontato con Sérgio Conceição: secondo il quotidiano torinese, nell’elenco è presente anche Thiago Motta, esonerato dalla Juventus lo scorso marzo.