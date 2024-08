Il portiere potrebbe risolvere consensualmente il contratto che lo lega alla Juventus. E non è esclusa nessuna ipotesi sul futuro.

Wojciech Szczesny è spesso stato un personaggio in grado di sorprendere con scelte inattese o dichiarazioni forti.

L'ipotesi lanciata da 'Tuttosport' però avrebbe del clamoroso: secondo il quotidiano sportivo torinese, infatti, il portiere polacco non escluderebbe di dare l'addio al calcio giocato.

La cosa certa è che, ad oggi, Szcesny non è rientrato a Torino e non si allena alla Continassa nonostante un contratto ancora in essere con la Juventus.