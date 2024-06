Tuttosport - Offerta per Szczesny dall'Arabia Saudita: proposto un biennale a cifre super

L'arrivo di Di Gregorio può spingere il polacco lontano dalla Juventus: proposto un biennale a 15 milioni a stagione. In bilico anche Perin.

Se lo sono chiesti in molti, quando la Juventus ha messo le mani sul monzese Michele Di Gregorio: ma perché mai a Torino hanno deciso di portare a casa un altro portiere, avendone già uno di primo livello più un altro affidabile a fargli da ombra?

La risposta sta nella predilezione di Thiago Motta per gli interpreti che sappiano far ripartire il gioco con i piedi, come è ampiamente emerso nei giorni scorsi. E Di Gregorio risponde all'identikit.

Ma non solo, perché al contempo sembra sempre più in bilico la posizione di Wojciech Szczesny: per la questione contrattuale, sì, ma anche perché le sirene di mercato hanno cominciato a cantare con un volume piuttosto alto.