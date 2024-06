Tuttosport - Khephren Thuram alla Juventus, Milik può essere la chiave: come cambierebbero i bianconeri

Il polacco può essere sacrificato per arrivare al fratello d'arte del Nizza: una sua partenza modificherebbe anche le strategie dell'attacco.

Khephren Thuram: è lui il nome su cui ha deciso di puntare la Juventus in mezzo al campo. I bianconeri hanno indirizzato il mirino sul fratello di Marcus, 23 anni compiuti a fine marzo, giocatore del Nizza, trasformando un interesse in qualcosa di più serio.

Thuram junior rappresenterebbe la seconda operazione in entrata in mezzo al campo: la prima riguarda come noto Douglas Luiz, affare chiuso positivamente nelle scorse ore, con il giocatore dell'Aston Villa che si prepara a lasciare la Premier League per approdare a Torino in cambio di Barrenechea e Iling-Junior.

Dopo Douglas Luiz, dunque, ecco anche Thuram. O meglio: questa è la speranza di una Juventus che sta cercando in ogni modo di non farsi trovare impreparata dal possibile addio a parametro zero di Adrien Rabiot.