Tuttosport - Contatto Juventus-Retegui: attesa un'accelerazione nelle prossime settimane

Mateo Retegui può essere il rinforzo offensivo della Juventus per la prossima stagione. Kean ai saluti, da capire il destino di Milik.

Un occhio a una qualificazione in Champions League non più così scontata, un altro alla prossima stagione. E in questo senso la Juventus sembra aver deciso il suo primo obiettivo: si tratta di Mateo Retegui, attaccante del Genoa e della Nazionale italiana.

Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui l'interesse della Juve è concreto. Anzi: i primi contatti sarebbero già andati in scena, segno tangibile di come i bianconeri vogliano fare sul serio per l'italo-argentino.

Un matrimonio, quello tra la Juventus e Retegui, che porterebbe a un ovvio ridisegnamento dell'attacco. Perché attualmente sono già in cinque, compreso Moise Kean che a gennaio è rimasto dopo essere stato a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid.