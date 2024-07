Tuttosport - Chiesa alla Roma per avvicinarsi a Koopmeiners, il piano della Juve: i possibili costi dell’operazione

La Juventus potrebbe ’sacrificare’ Federico Chiesa per arrivare a Koopmeiners: l’attaccante sta valutando l’opzione Roma.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà una Juventus molto rinnovata.

Non solo la guida della squadra è stata affidata ad un tecnico in straordinaria ascesa come Thiago Motta, ma il desiderio del club è quello di mettere a disposizione del nuovo allenatore una rosa rinforzata soprattutto nel reparto di mediana.

L’operazione per l’acquisto di Douglas Luiz è stata già chiusa e presto dovrebbe arrivare la fumata bianca per Khephren Thuram, ma il lavoro di restauro non è ancora finito.

Il grande obiettivo per rafforzare la mediana resta Koopmeiners e, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juve è pronta a ‘sacrificare’ Chiesa pur di arrivare all’olandese.