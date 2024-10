Tutti pazzi per David De Gea: il contratto che lo lega alla Fiorentina e l’opzione al suo interno

David De Gea ha impiegato pochissimo a diventare un idolo dei tifosi della Fiorentina: il contratto che lo lega al club gigliato.

Solo fino a pochi mesi fa erano in molti a chiedersi se David De Gea fosse ancora un portiere in attività o se avesse lasciato il calcio giocato.

Questo poiché dopo l’addio al Manchester United al termine della stagione 2022-2023 (dopo dodici anni e 545 presenze) per un anno è stato fermo in attesa di un’offerta che non è arrivata.

L’estremo difensore spagnolo in realtà, ha avuto diverse proposte per tornare subito in campo, ma non le ha considerate all’altezza delle sue aspettative, sebbene in alcuni casi si sia vociferato anche di contratti estremamente vantaggiosi.

Anche per questo motivo, quando lo scorso 9 agosto la Fiorentina ha annunciato di averlo tesserato, in tanti sono rimasti perplessi.

I dubbi non erano ovviamente legati alle qualità di De Gea, bensì ai possibili effetti della lunga inattività.

Oggi il portiere spagnolo non solo ha fatto ricredere i più scettici, ma è già diventato un idolo assoluto a Firenze.