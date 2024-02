Turnover Inter, chi gioca contro la Salernitana: le scelte su Barella, Calhanoglu, Lautaro e Thuram

Inter-Atletico porta Inzaghi a dosare le forze: riposo per Darmian, Dimarco e Lautaro, dentro Dumfries, Carlos Augusto e Arnautovic.

La Champions chiama, l'Inter è obbligata a rispondere.

Se la corsa Scudetto vede i nerazzurri in pole assoluta dopo il successo sulla Juve e la frenata dei bianconeri, in Europa la squadra di Simone Inzaghi dovrà superare lo scoglio Atletico Madrid agli ottavi di Champions per continuare la propria marcia anche al di fuori dei nostri confini.

Per questo, contro la Salernitana, si profila un turnover utile a dosare le energie alla luce del doppio impegno ravvicinato: venerdì l'incrocio coi granata, martedì prossimo quello coi Colchoneros del grande ex Diego Pablo Simeone.

Chi giocherà titolare? Le possibili scelte di Inzaghi in chiave turnover per Inter-Salernitana.