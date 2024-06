Turchia-Portogallo 0-3, pagelle e tabellino: lusitani cinici e agli ottavi come primi, Montella k.o

L'autorete di Akaydin e le reti di Bruno Fernandes e di Bernardo Silva portano il Portogallo agli ottavi come prima del girone F.

Prova di forza notevole per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha battuto la Turchia di Montella per 3-0 assicurandosi non solo il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024, ma bensì anche il primo posto certo con sole due gare disputate.

Giudicato spesso non all'altezza di Germania, Francia e Inghilterra alla vigilia dell'evento in terra tedesca, il Portogallo sta dimostrando di avere solidità difensiva, un attacco atomico e tante soluzioni per poter avere la meglio sugli avversari, in quest'ultimo caso su una Turchia che aveva ben figurato nei primi novanta minuti.

A sorpresa secondo match senza goal per Cristiano Ronaldo, autore comunque dell'assist che ha chiuso il match con il goal di Bruno Fernandes. Passo indietro per la Turchia, imprecisa, disattenta e superata da un Portogallo cinico in occasione delle tre reti.

Prima del tris firmato Fernandes, la Turchia si era praticamente fatta goal con lo sciagurato retropassaggio di Akaydin, mentre il vantaggio era stato siglato dal rigore in movimento di Bruno Fernandes.

A seconda di come andrà Italia-Croazia e in base alle migliori terze classificate agli ottavi, sul cammino degli azzurri potrebbe esserci proprio il Portogallo di Martinez.