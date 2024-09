Turati ritrova l'Inter: dal derby di Champions League agli insulti dei milanisti, gli aneddoti del calciatore-tifoso

Monza vs Inter

Il portiere milanese, preso per sostituire Di Gregorio, è un noto sostenitore nerazzurro. Ma domenica sera dovrà aiutare il Monza a far punti.

Stefano Turati ha già tante squadre nel proprio cuore. Il Sassuolo, che gli ha dato la chance di esordire in Serie A contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il Frosinone, con cui la A l'ha prima riconquistata e poi persa all'ultima giornata. Il Monza, che da poco rappresenta il suo nuovo ambiente lavorativo, con la difficile missione di far dimenticare Di Gregorio.

Ma Turati conserva nel proprio cuore anche l'Inter. O meglio: soprattutto l'Inter. A prescindere da tutto e da tutti. La maglia nerazzurra ha mai indossata soltanto nelle giovanili, fermandosi a pochi passi dalla prima squadra: storia di qualche anno fa, finita nel 2017. Ma il cuore, in questo caso, assume sfumature ben più precise e concrete: quelle del tifo, “malattia” che qualche volta neppure un calciatore affermato riesce ad estirpare.

Storia nota ai più, magari non a tutti: Turati è tifosissimo dell'Inter. Ed è dunque chiaro come, ricalcando la doppia emozione vissuta nello scorso campionato con il Frosinone, la sfida di domenica sera allo U-Power Stadium assuma per lui contorni del tutto particolari.