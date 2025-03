Tudor per dare la scossa all'ambiente Juve: alla Lazio ha dimostrato di sapere come si fa

Il tecnico croato deve risollevare l'ambiente bianconero e centrare il quarto posto: un anno fa subentrava alla Lazio con ottimi risultati.

Con nove partite per imprimere il segno, in soli due mesi, Igor Tudor si appresta a prendere in mano la Juventus, destinata a conquistare il tanto agognato quarto posto, traguardo essenziale per i bianconeri sia dal punto di vista dell'immagine che dal punto di vista economico.

Gli eventi ricordano quanto successo un anno fa, quando - in questo stesso periodo - il tecnico il croato subentrò a Maurizio Sarri – dopo l'avventura transitoria di Giovanni Martusciello – alla guida della Lazio.

Con i biancocelesti i risultati furono convincenti, con una sola sconfitta in nove gare, ma le strade si divisero comunque al termine della stagione: l'obiettivo di Tudor è ora quello di dare una svolta alla sua carriera.