Tudor fa i conti con gli infortuni: come gioca la Juventus senza Yildiz e come sta Koopmeiners

I bianconeri scenderanno in campo a Pasquetta nella trasferta che chiuderà la 33a giornata: Tudor deve fare i conti con gli acciaccati.

Per la Juventus la trasferta di Parma può rivelarsi un crocevia fondamentale per questo finale di stagione.

Con Bologna e Atalanta impegnati rispettivamente nei match contro Inter e Milan, la formazione di Igor Tudor ha a disposizione un'ottima occasione per strappare punti importanti in ottica Champions League.

L'allenatore bianconero deve però fare i conti con le condizioni non ottimali di Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners, che in settimana - per motivi diversi - non si sono allenati con il resto della squadra.