Tudor ha una difesa da inventare tra squalifiche e infortuni: chi gioca in Juventus-Udinese?

Juventus vs Udinese

La Juventus arriva al match contro l’Udinese nella più totale emergenza difensiva: Tudor costretto a soluzioni alternative.

Adesso l’emergenza è davvero totale. Nella Juventus che domenica prossima affronterà l’Udinese con la necessità assoluta di ottenere i tre punti per rimanere in scia Champions, Igor Tudor si ritrova costretto a dover inventare da zero o quasi tutta la difesa.

Nel match dell’Olimpico pareggiato 1-1 contro la Lazio, la Juventus ha perso altri pezzi in difesa: nel prossimo turno di campionato non ci saranno sicuramente Kaluku (rosso diretto e due possibili giornate di squalifica) e Savona, ammonito e già diffidato.

Defezioni a cui probabilmente si aggiungerà anche quella di Alberto Costa, uscito anzitempo dalla sfida contro la Lazio per un problema muscolare. Quali difensori avrà a disposizione Tudor? Chi schiererà in difesa contro l’Udinese?