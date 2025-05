Tudor costretto a inventarsi una nuova difesa: Cambiaso o Savona centrali in Bologna-Juventus

Bologna vs Juventus

Con solo due centrali di ruolo a disposizione, Tudor schiererà uno tra Cambiaso e Savona nel trio difensivo: entrambi però sono diffidati.

Sarà una Juventus incerottata in difesa quella che si presenta al doppio confronto con Bologna e Lazio, trasferte fondamentali per conquistare un piazzamento in Champions League.

La Juventus ricordiamo è quarta in classifica e dunque padrona del proprio destino: vincendo le ultime quattro gare rimanenti sarà certa di qualificarsi alla competizione europea più prestigiosa.

Igor Tudor però arriva al doppio cruciale confronto con una difesa in totale emergenza: il tecnico croato avrà a disposizione infatti solo Renato Veiga e Kalulu come centrali.

Per completare il reparto allora dovrà inventarsi soluzioni alternative e le strade percorribili sono due: adattare Cambiaso o Savona tra i tre centrali.