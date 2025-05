Tudor presenta Venezia-Juventus: "Renato Veiga e McKennie si sono allenati, il nostro potenziale è superiore al quarto posto"

Venezia vs Juventus

L'allenatore della Juventus ha parlato alla vigilia di Venezia-Juve: "Domani serviranno testa e cuore, manca l'ultimo step".

Ultima partita di campionato anche per la Juventus, che domenica sera si giocherà la qualificazione alla Champions League in casa del Venezia, anch'esso alla ricerca di una vittoria per salvarsi.

I bianconeri sono reduci dal successo casalingo con l'Udinese che ha permesso alla squadra di Igor Tudor di mantenere il quarto posto in classifica e, quindi, anche avere il destino nelle proprie mani.

Con una vittoria contro il Venezia, infatti, la Juventus sarebbe matematicamente in Champions League. Il futuro di Tudor sulla panchina bianconera è in bilico, ma intanto il tecnico si concentra sul raggiungimento dell'obiettivo.

Di seguito le parole di Tudor in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva.