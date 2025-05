Tudor applaude i suoi: “I ragazzi hanno dato tutto, con 2-3 innesti sarà una Juventus al top”

Lazio vs Juventus

Tudor analizza il pari con la Lazio arrivato in extremis: “Peccato per il goal nel finale. Il cambio ai subentrati? Ho chiesto scusa ai 2 giocatori".

Una vittoria contro la Lazio sfumata a pochi secondi dal triplice fischio. La Juventus di Igor Tudor esce dall’Olimpico con un punto in tasca e tanto amaro in bocca: nonostante l’inferiorità numerica dal 60’ per l’espulsione di Kalulu, i bianconeri subiscono il goal del pari solo al 96’.

Un punto a testa che lascia invariata la classifica, con Juventus e Lazio sempre quarte a pari punti (64) in attesa di conoscere il risultato della Roma (63 punti) in campo lunedì contro l’Atalanta a Bergamo.

Igor Tudor ha analizzato così la prova della sua squadra, facendo il punto sulla corsa Champions e parlando anche di alcuni singoli: le parole dell’allenatore bianconero.