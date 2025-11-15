Tuchel e la possibilità di cantare l’inno inglese: “Voglio guadagnarmi questo diritto con i risultati”

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha dichiarato che potrebbe prendere in considerazione l'idea di cantare 'God Save the King' nel corso dei Mondiali del 2026.
L'allenatore tedesco scherzando ha anche detto che non è ancora sicuro di essersi guadagnato questo diritto.
La decisione di affidargli il ruolo di successore di Gareth Southgate poco più di un anno fa, non è piaciuta a tutti ed ha provocato reazioni contrastanti. Tuttavia Tuchel ritiene che, se i risultati positivi continueranno ad arrivare, presto per lui potrebbe arrivare il momento di cantare l'inno inglese.