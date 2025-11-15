Pubblicità
Pubblicità
England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Richard Mills

Tuchel e la possibilità di cantare l’inno inglese: “Voglio guadagnarmi questo diritto con i risultati”

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, il tedesco Thomas Tuchel, ha aperto alla possibilità di cantare l’inno inglese nel corso dei Mondiali.

Pubblicità

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha dichiarato che potrebbe prendere in considerazione l'idea di cantare 'God Save the King' nel corso dei Mondiali del 2026.

L'allenatore tedesco scherzando ha anche detto che non è ancora sicuro di essersi guadagnato questo diritto. 

La decisione di affidargli il ruolo di successore di Gareth Southgate poco più di un anno fa, non è piaciuta a tutti ed ha provocato reazioni contrastanti. Tuttavia Tuchel ritiene che, se i risultati positivi continueranno ad arrivare, presto per lui potrebbe arrivare il momento di cantare l'inno inglese.

  • UNA NOMINA CHE NON HA CONVINTO TUTTI

    Quando Tuchel è stato nominato nuovo allenatore dell'Inghilterra, dopo un lungo e proficuo periodo con Southgate al timone, non tutti erano entusiasti. Alcuni media avrebbero preferito un commissario tecnico britannico. Ma l'ex allenatore del Bayern Monaco si è detto "orgoglioso" di accettare la sfida di guidare un'Inghilterra che punta a quel titolo mondiale atteso dall'ormai lontano 1966.

    "Sono molto orgoglioso di aver ricevuto l'onore di guidare la squadra inglese - ha dichiarato nell'ottobre 2024 - Da tempo sento un legame personale con questo Paese, che mi ha già regalato momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l'Inghilterra è un enorme privilegio e l'opportunità di lavorare con questo gruppo di giocatori speciali e di talento è molto emozionante. Lavorando a stretto contatto con Anthony Barry come mio assistente, faremo tutto il possibile per portare l'Inghilterra al successo e rendere orgogliosi i tifosi. Desidero ringraziare la FA per la fiducia e non vedo l'ora di iniziare questo viaggio insieme".

    • Pubblicità
  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    "IN INGHILTERRA MI SONO SENTITO APPREZZATO"

    Il tedesco ha guidato il Chelsea nella cavalcata che si è conclusa con il trionfo in Champions League nel 2021, prima di essere esonerato nel 2022. Ha trascorso gran parte della sua carriera da allenatore in Germania, ma ha ammesso di provare un certo affetto per l'Inghilterra, cosa che non sempre prova nel suo paese natale.

    "Sento che in Germania siamo molto critici gli uni verso gli altri, soprattutto nei confronti dei giocatori e degli allenatori. È molto difficile sfuggire a questa situazione una volta che ci si trova dentro... quindi c'è un'immagine, ed è questa l'immagine che si è creata nel corso degli anni. In Inghilterra ho sentito più apprezzamento, sì. Questo è un dato di fatto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "L'INNO ME LO VOGLIO GUADAGNARE CON I RISULTATI"

    Tuchel è il terzo allenatore non inglese a guidare i Tre Leoni dopo Sven Goran-Eriksson e Fabio Capello. Quindi, canterà l'inno inglese?

    Venerdì ha dichiarato ai giornalisti: "Me lo guadagnerò con i risultati, con la costruzione di un gruppo, con il mio lavoro e creando un'atmosfera nella quale forse anche voi a un certo punto direte: 'Ora è il momento di cantarlo, sembra che te lo sia guadagnato e che ora sei un vero inglese'. Forse devo immergermi maggiormente nella cultura e guadagnarmi il diritto da voi, dai giocatori, dai tifosi, in modo che tutti pensino: 'Ora dovrebbe cantarlo, è uno di noi, è l'allenatore idell'Inghilterra, dovrebbe cantarlo'".

    Alla domanda se ritiene di essersi guadagnato il diritto di cantare l'inno nazionale, ha risposto con un sorriso: "Pensi che sia già così? Ci penserò".

    Alla domanda se avrebbe cantato l'inno nazionale ai Mondiali, ha sorriso di nuovo e ha risposto: "Sì, forse. Vedremo".

  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    L'INGHILTERRA PUNTA AL PERCORSO NETTO

    Dopo aver battuto la Serbia 2-0 giovedì, l'Inghilterra punta a chiudere il suo girone di qualificazione ai Mondiali con solo vittorie. La prossima partita è domenica contro l'Albania, seconda in classifica. I Three Lions stanno anche cercando completare il loro percorso netto senza subire goal.

    Dopo la vittoria contro la Serbia, Tuchel ha dichiarato: "È stata una partita difficile. È stata complicata perché loro sapevano tutto di noi e noi non sapevamo nulla di loro. Guardate la rosa dei giocatori: militano in club di alto livello, giocano nei campionati più importanti. Hanno qualità individuali, sono arrivati con nuova energia e hanno giocato come se fosse una finale. Mi è piaciuto molto il primo tempo. Penso che meritassimo di andare in vantaggio, penso che meritassimo forse un secondo goal . Nel secondo tempo non siamo riusciti a pressare sempre bene, a volte sono riusciti a sfuggire dalla costruzione profonda con attacchi veloci, quindi i quattro difensori hanno dovuto lavorare sodo per mantenere la porta inviolata. Abbiamo dovuto superare alcuni momenti difficili, ma mi piace, non tutto è facile. Non tutte le vittorie sono 2-0, 3-0, 5-0. Va bene così. Abbiamo mantenuto la porta inviolata e alla fine è stato decisivo".

  • Pubblicità
    Pubblicità