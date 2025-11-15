Tuchel e la possibilità di cantare l’inno inglese: “Voglio guadagnarmi questo diritto con i risultati”

Tuchel è il terzo allenatore non inglese a guidare i Tre Leoni dopo Sven Goran-Eriksson e Fabio Capello. Quindi, canterà l'inno inglese?

Venerdì ha dichiarato ai giornalisti: "Me lo guadagnerò con i risultati, con la costruzione di un gruppo, con il mio lavoro e creando un'atmosfera nella quale forse anche voi a un certo punto direte: 'Ora è il momento di cantarlo, sembra che te lo sia guadagnato e che ora sei un vero inglese'. Forse devo immergermi maggiormente nella cultura e guadagnarmi il diritto da voi, dai giocatori, dai tifosi, in modo che tutti pensino: 'Ora dovrebbe cantarlo, è uno di noi, è l'allenatore idell'Inghilterra, dovrebbe cantarlo'".

Alla domanda se ritiene di essersi guadagnato il diritto di cantare l'inno nazionale, ha risposto con un sorriso: "Pensi che sia già così? Ci penserò".

Alla domanda se avrebbe cantato l'inno nazionale ai Mondiali, ha sorriso di nuovo e ha risposto: "Sì, forse. Vedremo".