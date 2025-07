Axel Tuanzebe, oggi al Burnley e transitato per il Napoli nel 2021/2022, ha fatto causa ai Red Devils da cui andò via 2 anni fa per presunta "negligenza clinica".

Mai esploso al Manchester United, meteora al Napoli. Axel Tuanzebe oggi si appresta ad iniziare una nuova avventura al Burnley, ma nel frattempo il difensore congolese con cittadinanza inglese ha riavvolto il nastro facendo causa ai Red Devils. Motivo? A svelarlo è il 'Telegraph', parlando di presunta "negligenza clinica" nei confronti del classe '97. L'articolo prosegue qui sotto