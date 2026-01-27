Goal.com
Richard Martin

Troppi sfoghi di Guardiola contro gli arbitri: non c’è nessuna cospirazione a danno del Manchester City

Le lamentele di Pep Guardiola contro gli arbitri non aiutano nessuno e la sua insinuazione che il Manchester City sia vittima di una sorta di complotto non regge.

Pep Guardiola vanta una lunga storia di memorabili sfoghi durante le conferenze stampa, ma resta molto difficile da prevedere. Dopo una sconfitta o un pareggio deludente, il catalano spesso smorza la situazione mantenendo la calma davanti ai media. Eppure ha l'abitudine di scatenare la sua rabbia dopo una vittoria, ed è proprio quello che è successo dopo il successo del Manchester City sui Wolves sabato scorso.

Mentre era di umore complessivamente positivo dopo che la sua squadra era tornata alla vittoria dopo le sconcertanti sconfitte contro il Manchester United e il Bodo/Glimt, il suo atteggiamento è cambiato quando gli è stato chiesto un parere sulla decisione dell'arbitro Farai Hallam di non assegnare un rigore a favore del City per un fallo di mano dopo che il VAR gli aveva consigliato di rivedere l'azione.

Mentre l'allenatore dei Wolves Rob Edwards lo ha elogiato per aver dimostrato "buon carattere e forza nel mantenere la sua decisione sul campo", Guardiola ha insinuato che Hallam stesse cercando di farsi un nome e ha parlato della cosa come dell'ultimo esempio di decisioni contrarie al City.

"Mi piacerebbe che i giocatori lottassero contro questo, nonostante gli arbitri " ha detto Guardiola. È stato l'ultimo esempio del tentativo del tecnico del City di creare una mentalità da assedio per stimolare i suoi giocatori negli ultimi mesi della stagione, che alcuni ritengono potrebbero essere gli ultimi per lui.

Ma la sua descrizione del City come coraggioso sfavorito che lotta contro un establishment che vuole distruggerlo non inganna nessuno...

    EMULARE IL LATO PEGGIORE DI MOURINHO

    Le dichiarazioni di Guardiola nella conferenza stampa e il suo comportamento nei confronti di Hallam al termine della partita sono stati l'ultimo esempio della trasformazione dell'allenatore nell'uomo che un tempo considerava il suo nemico giurato, José Mourinho.

    L'allenatore portoghese ha spesso usato gli arbitri come capri espiatori nelle sue epiche battaglie con il Barcellona di Guardiola sia con l'Inter che con il Real Madrid, mentre il catalano manteneva una posizione moralmente superiore.

    Ma ora Guardiola assomiglia a Mourinho in più di un modo. Il suo gesto di mostrare sei dita ai tifosi del Liverpool per indicare i sei titoli di Premier League che ha vinto con il City è stato preso direttamente dal manuale dello Special One, anche se potrebbe essere giustificato in quanto in definitiva innocuo.

    Tuttavia, il suo prendere di mira gli arbitri è più sinistro.

    UN ARGOMENTO ILLOGICO

    Stava prendendo di mira un arbitro al suo debutto in Premier League, un direttore di gara che ha tenuto testa al VAR. Considerando i problemi che Guardiola stesso ha avuto con il VAR e la sua furiosa - e giustificata - reazione al goal di Antoine Semenyo a Newcastle, annullato all'inizio di questo mese dopo una revisione di sei minuti, sembrava contraddittorio che si opponesse a un arbitro che non si piegava alla macchina del VAR.

    E la sua critica generale contro gli arbitri della Premier League, come il fatto di aver citato per nome il capo degli arbitri Howard Webb, ha avuto poco senso. Se l'establishment della Premier League fosse stato così contrario al City, perché allora gli uomini al VAR di Stockley Park avrebbero raccomandato a Hallam di rivedere l'azione?

    Non è la prima volta che se la prende con singoli arbitri. L'ex direttore di gara Graham Scott ha raccontato al Telegraph come Guardiola gli si sia avvicinato da dietro durante una partita alla fine della stagione 2020-21,lo abbia afferrato saldamente, sollevato da terra e poi gli abbia detto più o meno: "Abbiamo vinto il campionato e non puoi farci niente".

    I FALLI DI MANO SONO SOGGETTIVI

    Piuttosto che essere un esempio di pregiudizio anti-City, l'episodio di sabato ha semplicemente sottolineato come i falli di mano siano spesso soggettivi e come sia possibile che arbitri di alto livello abbiano opinioni diverse su un singolo episodio.

    Le mani di Yerson Mosquera erano in una posizione naturale mentre correva per stare al passo con Omar Marmoush e la palla ha colpito il suo gomito prima di colpire il suo petto. Inoltre, era a solo un paio di metri dall'avversario, senza avere il tempo per pensare alla posizione delle sue braccia.

    Era ben lontano dallo scenario chiaro e netto suggerito da Guardiola. Il tecnico aveva in realtà più ragione a sollevare la questione della decisione di non espellere Diogo Dalot nel derby di Manchester della settimana precedente.

    Ma il giorno stesso del derby, l'allenatore ha mantenuto la calma e, pur chiarendo il suo disaccordo con la decisione, ha scelto di concentrarsi maggiormente sulla pessima prestazione della sua squadra all'Old Trafford.

    OLTRE 550 MILIONI SPESI IN 13 MESI

    Il fatto che Guardiola abbia reagito in modo così forte alla decisione di Hallam dopo una partita vinta dal City, che ha segnato il secondo goal solo pochi minuti dopo l'episodio del rigore, è stato ancora più sconcertante. Ma ancora più bizzarro è stato il suo tentativo di dipingere il City come vittima di una cospirazione, dicendo che vuole riavere i suoi giocatori infortunati il prima possibile per annullare l'effetto delle decisioni sbagliate degli arbitri.

    È vero che il City sta attraversando una crisi di infortuni e che ultimamente ha subito un paio di decisioni importanti a suo sfavore. Ma è anche vero che ha usato il suo potere finanziario per contrastare la situazione e rafforzare la sua rosa ingaggiando Antoine Semenyo e Marc Guehi, due giocatori di alto livello molto ambiti dai suoi rivali.

    Sebbene nessuno dei due acquisti sia stato un esempio di arroganza nel mercato, il City è riuscito a battere rivali come il Liverpool nell'acquisto di Guehi, offrendogli uno stipendio di 300.000 sterline a settimana e pagando, secondo quanto riferito, una cifra considerevole al suo agente.

    Mentre la maggior parte dei club è rimasta molto tranquilla nella finestra di mercato di gennaio, il City ha speso quasi 100 milioni di euro. Si tratta di quasi il doppio della cifra spesa dal West Ham, che è al secondo posto tra le squadre che hanno speso di più a gennaio, e più del triplo della spesa netta degli Irons.

    Anche l'anno scorso il City ha speso molto, sborsando oltre 200 per quattro nuovi acquisti. E l'estate scorsa ha speso oltre 250 milioni. Si tratta di un totale di 550 milioni di euro spesi in 13 mesi.

    LO SPETTRO DELLE ACCUSE

    Quindi, per quanto Guardiola voglia dipingere situazioni sfavorevoli al City, è vero proprio il contrario.

    C'è un altro motivo per non prendere troppo sul serio le sue affermazioni tutti stanno ancora aspettando l'esito dell'udienza relativa alle 115 accuse (ora 130) mosse dalla Premier League contro il City per presunte violazioni delle norme finanziarie.

    Sono passati quasi tre anni da quando le accuse sono state annunciate nel febbraio 2023 e più di 16 mesi dall'udienza. Il City nega qualsiasi illecito, ma più si allunga l'attesa per il verdetto, più cresce la frustrazione delle altre 19 squadre del campionato.

    NESSUNA COSPIRAZIONE

    Guardiola ha tutto il diritto di cercare di motivare i suoi giocatori come meglio crede e in passato ha già sfruttato le conferenze stampa a suo vantaggio, come nel caso del suo sfogo sui "fiori felici" durante la stagione del triplete. Anche in quel caso seguiva una vittoria del City, ma il messaggio ai suoi giocatori era chiaro: non potevano riposare sugli allori. E ha funzionato.

    Con quelle accuse, che ha portato a una strenua difesa del club da parte di Guardiola allora e da allora in poi, ha anche contribuito a creare una mentalità del tipo "noi contro loro".

    Con il City che ha ridotto a quattro punti il distacco dall'Arsenal nella corsa al titolo, Guardiola potrebbe benissimo pensare che questo sia il momento giusto per creare un'altra mentalità da assedio. Ciò potrebbe portare il City a riconquistare il titolo.

    Tuttavia, non dovrebbe coinvolgere i singoli arbitri nella sua battaglia. E nessuno dovrebbe credere alla sua affermazione che il City stia lottando contro il sistema.

