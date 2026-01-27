Troppi sfoghi di Guardiola contro gli arbitri: non c’è nessuna cospirazione a danno del Manchester City

Pep Guardiola vanta una lunga storia di memorabili sfoghi durante le conferenze stampa, ma resta molto difficile da prevedere. Dopo una sconfitta o un pareggio deludente, il catalano spesso smorza la situazione mantenendo la calma davanti ai media. Eppure ha l'abitudine di scatenare la sua rabbia dopo una vittoria, ed è proprio quello che è successo dopo il successo del Manchester City sui Wolves sabato scorso.

Mentre era di umore complessivamente positivo dopo che la sua squadra era tornata alla vittoria dopo le sconcertanti sconfitte contro il Manchester United e il Bodo/Glimt, il suo atteggiamento è cambiato quando gli è stato chiesto un parere sulla decisione dell'arbitro Farai Hallam di non assegnare un rigore a favore del City per un fallo di mano dopo che il VAR gli aveva consigliato di rivedere l'azione.

Mentre l'allenatore dei Wolves Rob Edwards lo ha elogiato per aver dimostrato "buon carattere e forza nel mantenere la sua decisione sul campo", Guardiola ha insinuato che Hallam stesse cercando di farsi un nome e ha parlato della cosa come dell'ultimo esempio di decisioni contrarie al City.

"Mi piacerebbe che i giocatori lottassero contro questo, nonostante gli arbitri " ha detto Guardiola. È stato l'ultimo esempio del tentativo del tecnico del City di creare una mentalità da assedio per stimolare i suoi giocatori negli ultimi mesi della stagione, che alcuni ritengono potrebbero essere gli ultimi per lui.

Ma la sua descrizione del City come coraggioso sfavorito che lotta contro un establishment che vuole distruggerlo non inganna nessuno...