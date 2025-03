Troppi passi falsi in mezzo a poche goleade, l'Atalanta si è persa: tutti i numeri di un 2025 negativo

La squadra di Gasperini è stata fermata anche dal Venezia, pareggiando per la terza volta di fila in casa. Gasperini: "Andiamo avanti".

Un passo avanti, un passo indietro. Come in un balletto in cui, alla fine, ti ritrovi sempre al punto di partenza. Ed in effetti è questa la sensazione che si ha guardando un'Atalanta, che, nel 2025, ha parzialmente spento la luce.

Lo 0-0 interno contro il Venezia coincide con il terzo pareggio di fila racimolato dalla squadra di Gian Piero Gasperini contro formazioni di medio-bassa classifica: prima dei veneti erano stati il Torino e il Cagliari a tornare a casa con un punto dal Gewiss Stadium.

È un pari, quello di oggi pomeriggio, amarissimo. Perché arrivato contro la penultima del campionato, intanto. E perché appiccica nuovamente all'Atalanta quell'etichetta di incompiuta in ottica primo posto. Ovvero Scudetto, il grande sogno.