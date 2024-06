Tutto quello c'è da sapere sul trofeo riservato ai vincitori degli Europei: peso, dimensioni e da dove prende il nome.

Dopo una lunga e logorante stagione con protagonisti i vari club, ora è tempo di assistere alle emozioni degli Europei.

24 nazionali in corsa per la vittoria finale e per la conquista del trofeo, di cui però non si parla spesso nei dettagli.

Di seguito, dunque, tutto ciò che serve sapere sul trofeo riservato alla nazionale campione d'Europa: valore, peso, grandezza, da dove deriva il nome e regolamento.