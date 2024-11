Triplo Haaland contro il Kazakistan: la Norvegia sale in Lega A, beffata l’Austria

Austria vs Slovenia

Norvegia vs Kazakistan

La Norvegia festeggia la promozione in Lega A di Nations League: agli spareggi l’Austria che viene superata in extremis.

Serviva una vittoria alla Norvegia, con annesso passo falso dell’Austria, per festeggiare la promozione in Lega A di Nations League, e la vittoria, estremamente convincente, è arrivata in casa contro il Kazakistan.

La rappresentativa guidata da Solbakken si è imposta con un nettissimo 5-0 e, a recitare il ruolo del grande mattatore è stato ovviamente Erling Haaland.

Il bomber del Manchester City ha trascinato la sua Nazionale verso un sorpasso in extremis ai danni dell’Austria.