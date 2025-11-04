Pubblicità
Alexander-Arnold Anfield return GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Trent Alexander-Arnold torna ad Anfield contro il Liverpool da ex ma deve ancora conquistare il Real Madrid

Trent Alexander-Arnold torna ad Anfield per la prima volta da avversario del Liverpool e spera sia la sua grande occasione per brillare con la maglia del Real Madrid.

I teorici della cospirazione ci hanno messo subito il naso. A meno di 10 minuti dall'inizio della partita di Champions League tra il Real Madrid e il Marsiglia, Trent Alexander-Arnold è caduto a terra tenendosi il tendine del ginocchio. Aveva quell'espressione rassegnata sul volto, accompagnata da un cenno del capo, un'espressione di dolore e la consapevolezza che qualcosa non andava e che non poteva essere risolto immediatamente. 

E non aveva torto. Alexander-Arnold si era effettivamente stirato il tendine del ginocchio, come confermato dal Real Madrid nelle 24 ore successive. C'erano due possibili reazioni. La prima era quella di provare compassione per un giocatore appena arrivato in una nuova squadra, in un nuovo Paese, e che avrebbe potuto fare a meno di un periodo di stop quasi immediato.

Il secondo punto di vista, decisamente più tipico di Liverpool, era più o meno questo: "Non poteva capitare a un ragazzo più simpatico...".

I complottisti hanno immediatamente sottolineato che l'infortunio di Alexander-Arnold avrebbe potuto offrirgli l'"opportunità" di evitare il ritorno ad Anfield, dopo che il Real Madrid era stato sorteggiato contro il Liverpool per la seconda stagione consecutiva nella fase a gironi della Champions League. Il difensore inglese non ha ricevuto un addio particolarmente caloroso quando ha lasciato il Merseyside a maggio, quindi non dover affrontare quella stessa atmosfera ostile così presto dopo sarebbe probabilmente andato bene ad Alexander-Arnold.

In ogni caso, il terzino si è ripreso in tempo e fa parte della rosa di Xabi Alonso per l'incontro di martedì tra due delle squadre più vincenti d'Europa. Resta da vedere quale ruolo avrà Alexander-Arnold. Infatti, nonostante abbia recuperato la forma fisica, dovrà ancora aspettare per lasciare davvero il segno con i Blancos dopo il trasferimento estivo da 10 milioni di euro (8 milioni di sterline/11 milioni di dollari) che ha visto il sogno di Alexander-Arnold "avverarsi".

  • Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    LE PRIME PARTITE AL MONDIALE PER CLUB

    Alonso ha ripetutamente sottolineato nei mesi successivi alla sconfitta della sua squadra contro il Paris Saint-Germain nelle semifinali della Coppa del Mondo per club che non era stata la sua squadra del Real Madrid ad essere stata battuta dai parigini al MetLife Stadium sotto il torrido caldo americano. Ha insistito sul fatto che non avesse avuto abbastanza tempo a disposizione con la squadra e che avesse lavorato con un gruppo esausto, ancora scosso dalla perdita dell'allenatore di lunga data Carlo Ancelotti, che aveva portato tanti successi al club. Alonso ha insistito sul fatto che non poteva fare molto.

    Una cosa che ha fatto, però, è stata fidarsi di Alexander-Arnold. L'inglese è stato schierato fin dall'inizio e ha giocato le prime cinque partite del torneo. Molte delle mosse caratteristiche di Trent erano immediatamente evidenti: passaggi precisi, dribbling, la comprensione di angoli che pochi difensori che hanno giocato a calcio riescono a cogliere. Ma poi c'erano anche le sue carenze difensive, molto discusse, dato che la fascia destra del Real Madrid veniva ripetutamente sfruttata dagli avversari.

    In semifinale, Alexander-Arnold ha saltato la partita a causa di un fastidio muscolare riportato in allenamento, evitando così di essere messo in difficoltà da Khvicha Kvaratskhelia e guardando invece dalla panchina la sua nuova squadra subire una pesante sconfitta per 4-0. Federico Valverde ha iniziato la partita come terzino destro quel giorno - come probabilmente farà anche martedì - e c'era quasi un senso di sollievo per l'indisponibilità di Alexander-Arnold.

  • Trent Alexander-ArnoldGetty Images

    L'ALTERNANZA CON CARVAJAL

    Considerata la "pre-stagione competitiva", si pensava che Alexander-Arnold avrebbe iniziato alla grande una volta che lui e il Real Madrid fossero tornati in Spagna per la nuova stagione. Alonso ha dimostrato fin da subito di avere fiducia in lui, schierando il terzino nella partita d'esordio della Liga, dove ha giocato 68 minuti soddisfacenti mentre il Real Madrid ha conquistato una faticosa vittoria per 1-0 contro l'Osasuna.

    Alexander-Arnold è stato ingiustamente preso di mira dalla stampa spagnola - e anche da alcuni media inglesi - ma, in realtà, ha offerto una prestazione nella norma, con alcuni bei passaggi ma senza grande intesa con i compagni. Alonso ama una struttura rigida, e Alexander-Arnold non l'ha seguita alla lettera. Quindi sembrava un giocatore che doveva ancora ambientarsi nella nuova squadra.

    Le preoccupazioni sull'adattamento di Alexander-Arnold si sono intensificate una settimana dopo, quando Dani Carvajal, anch'egli reduce da un grave infortunio al ginocchio, ha iniziato la partita successiva contro il Real Oviedo. Alexander-Arnold ha giocato solo quattro minuti nella vittoria per 3-0 del Real Madrid, e i resoconti dei media locali hanno suggerito che i due avrebbero ruotato ogni partita, cosa che Alonso praticava regolarmente durante il suo periodo al Bayer Leverkusen. Alexander-Arnold è partito titolare contro il Maiorca nella terza giornata, con Carvajal che è tornato in campo nella partita successiva.

    Poi è arrivato l'infortunio in Champions League, che ha portato le statistiche di Alexander-Arnold dopo il Mondiale per club a cinque presenze, tre da titolare, 156 minuti giocati e zero assist o goal.

  • Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    LA CONCORRENZA DI VALVERDE

    Mentre Alexander-Arnold guardava dalla tribuna, Carvajal è tornato al suo meglio. Non è allo stesso livello di quando era stato candidato al Pallone d'Oro della stagione 2023-24, ma può fare la differenza in attacco pur rimanendo solido in difesa.

    Forse ancora più importante, Carvajal capisce cosa significa essere madridista. È il capitano della squadra, un vero leader sia dentro che fuori dal campo. Non è quindi un giocatore facile da mettere in panchina, e così, quando Alexander-Arnold si è infortunato, la sua assenza non si è fatta sentire più di tanto.

    Sfortunatamente per Carvajal, alla fine di ottobre ha subito un infortunio al ginocchio che richiederà un intervento chirurgico e che potrebbe tenerlo fuori dal campo fino al nuovo anno. Questo, in teoria, aprirebbe le porte al ritorno di Alexander-Arnold, ma nelle settimane successive al suo recupero è rimasto in panchina, in gran parte grazie alle ottime prestazioni di Valverde che lo ha sostituito. L'uruguaiano è un calciatore straordinario, in grado di ricoprire più ruoli, e la sua natura energica e disciplinata lo rende perfetto per il sistema di Alonso.

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    "NUOVA FASE"

    Alexander-Arnold non è stato utilizzato né contro il Barcellona né contro il Valencia, il che significa che è improbabile che torni nella formazione titolare al suo ritorno al Liverpool, anche se Alonso ha lasciato intendere che il 27enne potrebbe trovare spazio.

    "Sta bene. Non ha giocato [contro il Valencia sabato] a causa del contesto della partita, ma è disponibile per qualsiasi numero di minuti", ha detto il tecnico del Real Madrid nella conferenza stampa di lunedì. "Domani potrebbe giocare, e dopo l'infortunio che ha avuto abbiamo bisogno delle sue qualità; ha grandi qualità. Si trova in una nuova fase della sua carriera, dal punto di vista sportivo, fisico e mentale. Dobbiamo dargli ciò di cui ha bisogno perché è un giocatore eccezionale che abbiamo nella nostra rosa".

  • Jude Bellingham Trent Alexander-ArnoldGetty Images

    L'AMBIENTAMENTO

    Alexander-Arnold sembra non avere rimpianti per la sua controversa decisione. In un'intervista con Prime Video prima dell'incontro di martedì, ha rivelato che sta prendendo tre ore di lezioni di spagnolo a settimana e ha affrontato con disinvoltura gran parte dell'intervista nella lingua madre di Madrid, dopo aver sfoggiato le sue abilità linguistiche nella conferenza stampa di presentazione a giugno (con grande disappunto di alcuni tifosi del Liverpool!).

    Alexander-Arnold ha ammesso di essere stato nervoso al suo arrivo, ma da allora ha acquisito maggiore sicurezza. Non è un segreto che sia buon amico del compagno di nazionale Jude Bellingham, ma secondo quanto riferito ha stretto altre amicizie a Madrid. Anche la vita in Spagna gli sta facendo bene, con il cibo e il sole che lo aiutano in questo periodo di adattamento. Alla fine Alexander-Arnold dovrà dare prova delle sue capacità, ma al momento non c'è molta preoccupazione che il suo ingaggio possa rivelarsi un flop.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    IL RITORNO A LIVERPOOL

    Indipendentemente da quanto giocherà, la partita di martedì sarà dominata dalla presenza di Alexander-Arnold. Naturalmente, la maggior parte delle domande pre-partita rivolte al Liverpool hanno riguardato il ritorno del terzino.

    "Era il mio vice capitano la scorsa stagione e ho solo ricordi positivi del lavoro con lui, così come ho solo ricordi positivi di quando lo guardavo in televisione", ha detto il tecnico dei Reds Arne Slot. "Ricordo molti suoi grandi momenti con la maglia del Liverpool. Gli darò un caloroso benvenuto".

    Virgil Van Dijk, forse non a caso, è stato molto più severo nella sua valutazione, affermando: "Non ho parlato molto con lui dopo il trasferimento. Non è niente di personale, io vivo la mia vita e lui vive la sua a Madrid. Penso che sia un giocatore di qualità, un giocatore di talento, ed è stato importante per noi in tutti questi anni. Quindi ero felice di averlo nella mia squadra, ma ora è un avversario. Se gioca, dobbiamo rendergli molto difficile fare ciò che sa fare meglio".

    Questo sentimento probabilmente riassume il sentimento generale dei tifosi del Liverpool mentre si preparano ad "accogliere" il loro ex eroe. Alexander-Arnold ha evitato i riflettori dopo il suo trasferimento a causa dei suoi problemi fisici, ma ora tornerà sotto i riflettori, forse nel posto peggiore possibile.

    Alexander-Arnold potrebbe, ovviamente, zittire i probabili fischi del Kop con una grande prestazione, la prima della sua avventura al Real Madrid. Tuttavia, considerando quanto accaduto finora con i Blancos, al momento ci si può aspettare da lui solo una breve apparizione dalla panchina.

