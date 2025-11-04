Trent Alexander-Arnold torna ad Anfield contro il Liverpool da ex ma deve ancora conquistare il Real Madrid

I teorici della cospirazione ci hanno messo subito il naso. A meno di 10 minuti dall'inizio della partita di Champions League tra il Real Madrid e il Marsiglia, Trent Alexander-Arnold è caduto a terra tenendosi il tendine del ginocchio. Aveva quell'espressione rassegnata sul volto, accompagnata da un cenno del capo, un'espressione di dolore e la consapevolezza che qualcosa non andava e che non poteva essere risolto immediatamente.

E non aveva torto. Alexander-Arnold si era effettivamente stirato il tendine del ginocchio, come confermato dal Real Madrid nelle 24 ore successive. C'erano due possibili reazioni. La prima era quella di provare compassione per un giocatore appena arrivato in una nuova squadra, in un nuovo Paese, e che avrebbe potuto fare a meno di un periodo di stop quasi immediato.

Il secondo punto di vista, decisamente più tipico di Liverpool, era più o meno questo: "Non poteva capitare a un ragazzo più simpatico...".

I complottisti hanno immediatamente sottolineato che l'infortunio di Alexander-Arnold avrebbe potuto offrirgli l'"opportunità" di evitare il ritorno ad Anfield, dopo che il Real Madrid era stato sorteggiato contro il Liverpool per la seconda stagione consecutiva nella fase a gironi della Champions League. Il difensore inglese non ha ricevuto un addio particolarmente caloroso quando ha lasciato il Merseyside a maggio, quindi non dover affrontare quella stessa atmosfera ostile così presto dopo sarebbe probabilmente andato bene ad Alexander-Arnold.

In ogni caso, il terzino si è ripreso in tempo e fa parte della rosa di Xabi Alonso per l'incontro di martedì tra due delle squadre più vincenti d'Europa. Resta da vedere quale ruolo avrà Alexander-Arnold. Infatti, nonostante abbia recuperato la forma fisica, dovrà ancora aspettare per lasciare davvero il segno con i Blancos dopo il trasferimento estivo da 10 milioni di euro (8 milioni di sterline/11 milioni di dollari) che ha visto il sogno di Alexander-Arnold "avverarsi".