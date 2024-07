Treni cancellati in Germania: annullata la conferenza stampa dell'Olanda

Problemi nel viaggio e niente treni: Olanda costretta a volare a Dortmund, salta la conferenza stampa alla vigilia della semifinale con l'Inghilterra.

Niente conferenza stampa per l’Olanda di Ronald Koeman alla vigilia della semifinale di Euro 2024 contro l’Inghilterra.

A causa di un ritardo logistico del viaggio, la nazionale Oranje ha annullato l’appuntamento con i cronisti al quale avrebbero dovuto prendere parte il commissario tecnico e il difensore del Manchester City Nathan Aké.

Al momento non è chiaro se ci sarà una conferenza stampa in un altro momento. Secondo la KNVB, la UEFA sta ancora cercando un'opzione alternativa per Koeman per parlare con la stampa.