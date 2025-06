Tre Inter diverse in campo lo stesso giorno: una sfidò l’Urawa nel 2004, il precedente davvero irripetibile

Inter vs Urawa Red Diamonds

Mondiale per Club

Il 27 luglio 2004 l’Inter sfidò gli Urawa in Giappone, contemporaneamente la restate parte di rosa vinceva il Trofeo TIM in Italia.

Inter e Urawa Red Diamonds pronte a sfidarsi nella seconda giornata del raggruppamento E del Mondiale per Club, ma quella che andrà in scena questa sera (21 ore italiane) non sarà il primo confronto assoluto tra le due squadre.

Le due formazioni infatti si sono già incontrate in passato, precisamente il 27 luglio 2004, in una data che a livello statistico rappresenta un precedete davvero unico e molto difficilmente ripetibile.

Proprio quel giorno infatti l’Inter scese in campo in tre partite diverse con ovviamente tre formazioni diverse: in Giappone contro gli Urawa Red Diamonds e nel Trofeo TIM contro Juventus e Milan.