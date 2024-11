"Tre big match dopo la Champions League": a cosa si riferisce Inzaghi nella conferenza pre Inter-Arsenal

Riflessione del tecnico nerazzurro nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal: domenica sera ci sarà la sfida al Napoli di Conte.

Settimana cruciale per l'Inter che, nel giro di pochi giorni, affronterà in rapida successione in quel di San Siro l'Arsenal in Champions League e il Napoli in campionato.

Sfida ai 'Gunners' che occupa interamente i pensieri di Simone Inzaghi: intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro ha fatto presente che per concentrarsi sull'incrocio col Napoli di Conte ci sarà tempo, sicuramente a partire dal triplice fischio dell'impegno europeo.

Inzaghi non è però riuscito ad astenersi da una riflessione legata al calendario e al posizionamento dei big match affrontati dall'Inter subito dopo il turno di Champions League: fattore considerato uno svantaggio, alla luce del poco tempo a disposizione per preparare gli incontri.