Il cantante americano è stato arrestato a Parigi con la maglia di Chimenti. Non è la prima volta che appare in pubblico con la maglia della Juve.

La realtà, a volte, supera davvero ogni immaginabile fantasia, come nel caso di quanto successo la scorsa notte a Travis Scott.

La star americana è stata arrestata nel suo hotel a Parigi mentre indossava la maglietta di Antonio Chimenti della stagione 2004/05, quando il portiere militava nella Juventus.

L'immagine è ora virale sui social: non è comunque la prima volta in cui il rapper si mostra in pubblico con la maglia dei bianconeri.