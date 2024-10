Trattative avviate, Tuchel in pole per la panchina dell’Inghilterra: si può chiudere in tempi brevi

L’allenatore tedesco potrebbe presto diventare il nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra: trattativa con la FA già avviata.

Thomas Tuchel potrebbe presto ripartire dall’Inghilterra ma non per sedersi sulla panchina di una della squadre di Premier League (il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato anche a quello del Manchester United), bensì per ricoprire un incarico ancora più prestigioso: quello di commissario tecnico della Nazionale dei Tre Leoni.

La FA non ha ancora individuato il successore di Gareth Southgate (che si è dimesso lo scorso 16 luglio dopo quasi otto anni e dopo la sconfitta patita nella finale di Euro 2024) ed ha affidato momentaneamente la guida della rappresentativa a Lee Carsley (tre vittorie ed una sconfitta) che però sembra essere già giunto al termine del suo mandato da tecnico ad interim.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Sky Sports’, la Federazione calcistica inglese ha deciso di accelerare le operazioni per la nomina di un nuovo commissario tecnico e, tra tutte i profili valutati, quello di Thomas Tuchel è al momento da considerarsi in pole position.