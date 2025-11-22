Pubblicità
Trapani Calcio v Pescara Calcio - serie BGetty Images Sport
GOAL

Trapani-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Siciliani per continuare a risalire la classifica, rossoneri per superare le difficoltà: al Provinciale si sfidano Trapani e Foggia.

Trapani e Foggia si sfidano nel sabato di Serie C Sky Wi-Fi. Nella quindicesima giornata, siciliani e pugliesi si affronteranno in una gara delicata, sebbene le squadre di Aronica e Barilari abbiano obiettivi e classifiche diverse.

Trapani a caccia di riscatto dopo il ko di Potenza: granata attualmente appena fuori dalla zona playoff nonostante il -8 di penalizzazione, ma ancora non sazi e vogliosi di continuare la risalita.

Il Foggia, invece, è penultimo, in piena zona playout e reduce dal ko col Benevento in casa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • TRAPANI-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Trapani-Foggia

    • Data: sabato 22 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport Mix e Sky Sport 251

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI TRAPANI-FOGGIA

    TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Podrini, Negro, Giron, Pirrello; Marcolini, Di Noia, Ciotti, Podrini; Ciufferri, Fischnaller; Grandolfo. All. Aronica.

    FOGGIA (4-3-2-1): Perucchini; Morelli, Minelli, Buttaro, Olivieri; Garofalo, Pellegrino, Oliva; Winkelmann, Iličić; Sylla. All. Barilari.

  • ORARIO TRAPANI-FOGGIA

    La gara fra Trapani e Foggia, valida per la 15^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 22  novembre, allo stadio Provinciale di Erice, con fischio d’inizio ore 14:30.


  • DOVE VEDERE TRAPANI-FOGGIA IN TV

    • Sky Sport

    Trapani-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Mix e Sky Sport 251.

  • TRAPANI-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Trapani-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Luca Pellegrini.


