Trapani-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Trapani e Foggia si sfidano nel sabato di Serie C Sky Wi-Fi. Nella quindicesima giornata, siciliani e pugliesi si affronteranno in una gara delicata, sebbene le squadre di Aronica e Barilari abbiano obiettivi e classifiche diverse.

Trapani a caccia di riscatto dopo il ko di Potenza: granata attualmente appena fuori dalla zona playoff nonostante il -8 di penalizzazione, ma ancora non sazi e vogliosi di continuare la risalita.

Il Foggia, invece, è penultimo, in piena zona playout e reduce dal ko col Benevento in casa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.