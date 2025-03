Tra Lazio e cambio modulo, Conceição verso la svolta tattica: Milan con la difesa a tre

Momento molto delicato per i rossoneri, con Conceição che ragiona anche a una svolta tattica: già contro la Lazio si potrebbe passare a un 3-4-3.

Vietato arrendersi, nonostante la stagione sia ormai incanalata su binari decisamente negativi. Il Milan si ritrova ottavo in campionato e con l’obiettivo minimo quarto posto che sembra un miraggio, non solo per i punti (8 prima dell’inizio di questa giornata) ma per l’andamento generale della squadra.

L’aria che si respira a Milanello non è delle migliori, Sérgio Conceição – da navigato uomo di calcio – sa bene che anche il suo lavoro è sotto la lente d’ingrandimento e il bilancio al momento, nonostante una Supercoppa Italiana vinta, è negativo.

Il Milan dell’ultimo periodo, eliminato anche dalla Champions per mano del Feyenoord, appare una squadra senza identità e incapace di reagire alle tante avversità: come un pugile all’angolo che incassa colpo su colpo. Serve una svolta immediata per provare a salvare quantomeno il salvabile.