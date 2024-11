Tra Inter e Napoli vincono le difese: Acerbi e Buongiorno annullano Lukaku e Thuram

Inter vs SSC Napoli

Nella sfida a distanza tra Lautaro-Thuram e Lukaku-Kvaratskhelia vincono le difese: prestazioni super di Acerbi e Buongiorno, che dominano la gara.

La nebbia che cala su San Siro sembra voler proteggere i sogni di fuga e di sorpasso. Inter e Napoli, al termine di una partita intensa e combattuta, si dividono la posta in gioco con un pareggio per 1-1 che non accontenta nessuna delle due formazioni.

Il Napoli mantiene un punto di vantaggio sull’Inter, mentre entrambe le squadre vedono allontanarsi la possibilità di prendere il largo in classifica.

La partita offre momenti di spettacolo e tensione, ma sono le difese a emergere come protagoniste assolute, trascinate dalle prestazioni impeccabili di Francesco Acerbi e Alessandro Buongiorno.