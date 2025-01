TOTY FC 25, chi sono i migliori del Team of the Year: l'attesa è finita. Nessun giocatore di Serie A presente, gli overall sono da urlo

Team of the Year su FC 25, dopo settimane di attesa è arrivata l'uscita dei migliori giocatori della passata stagione.

Non è certo una novità, ma anche per quanto riguarda FC 25, ultimo capitolo della serie ex FIFA, nel Team of the Year non è presente alcun rappresentante della Seire A. I TOTY sono usciti nella serata di giovedì 16 gennaio e presentano i soliti noti, provenienti dalle più importanti, e vincenti, squadre europee.

I TOTY escono su FC 25, ma come ovvio rappresentano i giocatori della passata stagione. A votare i migliori undici del 2024/2025 sono stati gli stessi tifosi e videogiocatori, che hanno invaso gli account di EA per eleggere i vari elementi che più di tutti hanno meritato un posto nella squadra Team of the Year.

Sono stati esclusi giocatori eccellenti, vista l'impossibilità di avere un numero superiore agli undici elementi scelti: tra questi Valverde, Saka, Rudiger, Lewandowski, Wirtz, Haaland e Yamal.