Totti consiglia la Roma: "Come allenatore prenderei Ancelotti o De Zerbi, tra i calciatori punterei su Nico Paz: diventerà tra i più forti al mondo"

L'ex capitano giallorosso sogna anche un ritorno a casa di Frattesi: "È tra i migliori in circolazione in quel ruolo".

Francesco Totti torna a parlare e lo fa con un'intervista esclusiva rilasciata a 'Betsson Sport': l'ex capitano giallorosso ha risposto alle domande di Fabrizio Romano, trattando diversi temi sul calcio d'oggi e di un tempo.

Tra gli argomenti discussi c'è in modo inevitabile anche la Roma, del quale ha affrontato il tema sul futuro allenatore: "Il mio sogno è Ancelotti, tra i più giovani sceglierei invece De Zerbi".

Anche sul mercato l'ex numero 10 ha qualche consiglio per la sua ex squadra: "Nico Paz diventerà tra i più forti al mondo, mentre per il presente sceglierei Frattesi: è tra i migliori nel suo ruolo".