Totti fa i nomi di quali giocatori di Spalletti avrebbero giocato nell'Italia 2006 "Perfetti"

L'ex capitano della Roma elogia Chiesa e Barella, autori di una grande prova nella partita vitna dall'Italia contro l'Albania.

Esordio positivo in termini di risultato per l'Italia di Spalletti, riuscita a battere per 2-1 l'Albania nel primo incontro di Euro 2024. Una vittoria fondamentale in vista delle ultime gare e del possibile proseguo del torneo negli ottavi di finale.

Dopo il goal immediato dell'Albania, l'Italia ha ribaltato il match con il goal di Bastoni e la rete da applausi di Nicolò Barella, giudicato dalla maggior parte dei tifosi come migliore in campo a Dortmund al pari dell'MVP UEFA Federico Chiesa.

Chiesa e Barella, all'indomani di Italia-Albania, sono stati elogiati anche da uno dei più grandi azzurri di tutti i tempi, ovvero quel Francesco Totti capace di conquistare i Mondiali 2006 insieme ad una squadra leggendaria.