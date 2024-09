Totti dice tutto: "Io, Del Piero e Maldini ingombranti, mai chiamato dalla Roma. Il mercato giallorosso? Nì". E sull'Italia: "Spalletti ha capito".

Francesco Totti dice tutto.

Lo fa in un'intervista concessa a 'Sky', in cui l'ex capitano della Roma tocca diversi temi: dalla Nazionale al mancato binomio tra bandiere come Alessandro Del Piero e Paolo Maldini e Juventus e Milan, nonché della stessa liaison che latita tra sé e i giallorossi.

Giallorossi dei quali - oltre ad elogiare il super Baldanzi ammirato con l'Under 21 - Totti commenta anche il mercato estivo, promuovendo a pieni voti quello di Madama.